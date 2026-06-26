След трагичния инцидент на АМ „Тракия”, взел три жертви, сред които и две деца , NOVA се свърза с фирмата, произвела и монтирала мантинелите в участъка. Инцидентът стана, след като камион навлезе в насрещното и помете колата, в която пътували общо петима души.

Отговорът на компанията е, че мантинелите в този участък отговарят на по-стария стандарт, действал преди 2024 г. Оказва се, че те могат да задържат само лека кола, но не и тир. Предстояло да бъдат сменени по новия стандарт, но срокът за това бил 10 години - тоест до 2034-та.

„В случая ограничителната система, поставена в участъка на „Тракия” край Зимница, е от много нисък клас. Тя задържа само автомобили с тегло до 1500 кг. Самата система е изпълнявана през 2012-2013 г. и тогава е отговаряла на нормативните изисквания", посочи изпълнителният директор на „Юпитер 05“ АД инж. Мирослава Грозкова.

Инцидентът предизвика проверки от институциите.

„През 2024 година има нова наредба и изисквания за мантинелите. Тази от трагичния случай не е подменена. В момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени“, заяви регионалният министър Иван Шишков.

„Дали тези мантинели са законосъобразно поставени, дали отговарят на изискванията, дали могат успешно да изпълняват функциите си“, попита вътрешният министър Иван Демерджиев.

Премиерът Румен Радев също обеща проверки. Той допълни, че правителството е спряло мегапоръчка за подмяна на мантинели на стойност над 1 милиард лева. „Оттук нататък трябва да е ясно, че който строи, ще има драконовски мерки за качеството на строителството. Не става въпрос само за смяна на мантинели, а за смяна на манталитета“, категоричен е министър-председателят.

Трагедията, която отне живота на двете 9-годишни момчета и на бащата на едно от тях, противопостави експертите за това дали мантинелите са най-добрата защита, или трябва да се поставят бетонни ограничители тип „Джърси”.

„Виждаме, че в България не се използват бетоновите ограничителни системи, които са във всички страни в Европа и в САЩ. Те са много по-здрави, по-дълготрайни, по-дисциплиниращи“, категоричен е председателят на УС на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев.

„Няма значение дали са бетонови, или метални. Най-високият клас трябва да задържи товарен автомобил с тегло 38 тона, движещ се с 65 км/ч. Ако сблъсъкът обаче е с 90 км/ч, просто камионът ще се преобърне през тези бетонови ограждения и отново ще премине в насрещното платно“, каза Георги Златев от Българската браншова камара „Пътища“.

„Нашите магистрали са проектирани така, че няма място за бетон”, заяви Иван Шишков.