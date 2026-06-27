„Синя България“ поиска промени в Конституцията, с които да бъде ограничен бюджетният дефицит и натрупването на външен дълг. Предложението получи подкрепата на ГЕРБ-СДС.

„Още в предизборната кампания поставяхме този въпрос. Големият проблем с корупцията и инфлацията идва от огромния бюджетен дефицит и трупането на дълг. Това са предпоставките за големите кражби“. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS общинският съветник от „Синя България” Иван Сотиров.

По думите му сегашното правителство оправдава запазването на досегашната бюджетна политика с твърдението, че ситуацията е била предопределена. „Каква беше старата политика, заради която си отиде предишното правителство? Предвидени са огромни капиталови разходи и голям дефицит, за да могат да се реализират мегакражби чрез обществените поръчки и издръжката на администрацията. Там са големите пари и големите злоупотреби“, каза той.

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Според Сотиров дори след изминалите месеци от началото на годината кабинетът е имал възможност да промени бюджета. „Не виждам и как ще бъдат усвоени тези милиарди. Няма проектна готовност, няма технически ресурс, няма достатъчно техника и капацитет за изпълнение на подобни строителни дейности, дори и да има желание“, допълни той.

И обясни: „Искаме да постигнем консенсус, подобен на този през 1997 година, когато след кризата беше въведен валутният борд. Тогава всички политически сили се обединиха около финансова дисциплина и благодарение на това България години наред имаше балансирани бюджети, а дори и излишъци“.

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Той припомни, че след 2020 г. дефицитът постепенно се е превърнал в практика. „Изведнъж се прие за нормално да има 3% дефицит, а сега вече ни се предлагат 6%. Това се представя като осветяване на скрити дефицити, но реално означава още дълг", изтъкна той.

По думите му предложението предвижда таванът на бюджетния дефицит да бъде 0,5% от БВП.„Това е германският модел. Подобни правила има и в други европейски държави. Ограничаването на дефицита ще доведе и до ограничаване на натрупването на външен дълг".

Сотиров предупреди, че България вече е преминала границата от 30% външен дълг спрямо БВП.„Животът на кредит е кражба от бъдещето на нашите деца. Това ни води към гръцкия и румънския сценарий и означава загуба на национален суверенитет. Големият външен дълг после се плаща с високи лихви и компенсира липсата на реформи и визия“.

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По повод подкрепата от ГЕРБ-СДС за конституционните промени Сотиров заяви, че за тяхното приемане ще бъде необходимо широко политическо съгласие. „Би трябвало всички партии да ни подкрепят, защото почти всички обещаваха финансова дисциплина. Без конституционно мнозинство това няма как да се случи“, категоричен е той.

Целия разговор гледайте във видеото.