Няма един чифт очи. Много институции, много чифтове очи са били затворени, защото това е инвестиционен процес. Това заяви бившият министър на регионалното развитие доц. Виолета Комитова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS по повод разследването по казуса „Баба Алино”.

По думите ѝ в подобни процеси участват множество институции, което размива отговорността. „В него участва община, агенцията по кадастъра, РИОСВ, нотариуси, адвокати, банки. Това са страшно много институции. ДАНС също е участвал с доклади, свързани с господин Олег Невзоров. Така че не можем да кажем на кого са били затворени очите”, обясни тя. Комитова коментира и документалната част на случая с удостоверенията за търпимост. „Разбира се, че не стигат. Те са издадени за шест месеца – от януари до юни 2023 година, четири удостоверения за около 100 апартамента. Тези обекти вече имат идентификационни номера”, каза тя.

Според нея проблемът е в начина, по който работи кадастърът. „В кадастъра всеки може да нанесе имот, ако е заинтересовано лице. Не е нужно да е законен. Кадастърът е информационна система. Той показва какво има на територията, не законността”, заяви Комитова. Тя подчерта, че липсата на връзка между кадастър и реално строителство създава сериозни проблеми. „Първо се попълва кадастърът, после идват удостоверенията за търпимост, после започва строителството. За мен това е фалшива последователност”, каза тя.

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По думите ѝ основният проблем е липсата на имотен регистър. „На тази база съществува имотната мафия. Законът предвиждаше и кадастрална карта, и имотен регистър. Кадастралната карта е почти готова, но имотният регистър не съществува ефективно”, обясни тя. И допълни: „Не може в горски фонд да се появят 100 апартамента и никой да не реагира. Това е първата червена лампа”.

По отношение на незаконното строителство бившият регионален министър бе категоричен, че то подлежи само на премахване. Комитова добави, че подобни случаи са чести по Черноморието.

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Тя коментира още и инфраструктурните проекти и споровете около тях. „В кабинета „Желязков” е приета методика за индексация на пътното строителство и са предвидени около 500 милиона евро”, заяви Комитова. По нейни думи последващите действия пораждат въпроси. „В последните дни на кабинета са подписани множество анекси за десетки милиони евро. После се появяват заповеди, които спират индексацията. Това е противоречиво”, каза тя. И добави: „Става дума за милиарди и за доверие. Без прозрачност няма как да има справедливост”.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова