Снимка: БТА
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Момичето успяло и да спре колата в аварийната лента
12-годишно момиче спаси живота на майка си. Жената загубила съзнание, докато шофирала по автомагистрала „Струма“. За случая съобщиха от Областната дирекция на МВР - Перник.
Инцидентът е станал около 12:00 часа вчера, пише кореспондентът на БТА в Перник. Детето подало сигнал на телефон 112 и съобщило, че майка му се е почувствала зле, докато управлявала автомобила в посока от София към Перник, след което изгубила съзнание. Въпреки критичната ситуация, колата продължила да се движи по магистралата.
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Момичето запазило самообладание, поело волана и през цялото време разговаряло с оператора на спешния телефон, който го напътствал. Последвала незабавна координация между дежурния екип на телефон 112, служители на Второ районно управление и Областната дирекция на МВР - Перник.
Под ръководството на служителите детето успяло да изведе автомобила в аварийната лента и безопасно да го спре, като натиснало старт-стоп бутона. След това на място пристигнали екипи на Спешна помощ, които поели грижата за жената.
От полицията определиха действията на 12-годишното момиче като пример за изключително хладнокръвие и бърза реакция в критична ситуация.Редактор: Ралица Атанасова
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