Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на управителя на ВиК—Несебър и Поморие Свилен Станчев за получаване на подкуп . В петък следобед той беше задържан със сумата от 8 000 евро, белязани пари в служебен автомобил на пътя Кошарица- Слънчев бряг.

Вторият задържан при акцията на полицията в петък - технически ръководител - към момента няма повдигнато обвинение, тъй като нямало достатъчно събрани доказателства за неговата съпричастност към престъпната дейност. Късно в понеделник Окръжният съд постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража” за Станчев.

Сигналите за корупционна практика в дружеството са подадени в края на май, а 10 дни преди спецакцията е образувано досъдебно производство.

„Един от оперативните способи, които използвахме, беше белязването на парични средства именно които бяха в чантичката на обвиняемия, поставена на задната седалка на служебния автомобил. Подкупът бил за издаване на разрешение за включване към водопреносната и канализационна мрежа. Освен паричните суми в колата, в жилището на обвиняемия бяха намерени 30 000 евро, а до тях тефтери с имена. Предстои да бъде изяснено дали тези имена и паричните суми имат връзка помежду си”, посочи Георги Чинев от Окръжна прокуратура – Бургас.

Схемата на корупционните практики започва, когато дадено лице искало присъединяване към водопреносната система. По регламентирания ред лицето трябва подаде заявление, но то било отклонявано от служителя на гишето. Работещият в дружеството насочвал гражданина към ръководството на ВиК - Несебър.

„Подкупът е поискан на 6 март тази година, а на 26 юни е получен, когато и заловихме ръководителя на дружеството. Комуникацията между изнудвания и обвиняемия е била редовна, осъществявана чрез лични срещи, а и чрез мобилни приложения. Предаването на подкупа е станало лично”, обясни Чинев.

Той е категоричен, че ако в хода на досъдебното производство се съберат достатъчно доказателства, ще бъдат повдигнати обнинения и на други хора, участвали в тази схема. Чинев призова гражданите, ако имат сигнали за нарушения във ВиК сектора, да бъдат подавани към прокуратурата.

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