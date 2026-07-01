България продължава да се движи с миналогодишния бюджет, след като миналата година не се стигна до консенсус в парламента. В ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS, вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ Иоанис Партениотис коментира позицията на синдиката спрямо трите проекта за бюджети – на Здравната каса, на Националния осигурителен институт и големия държавен бюджет. Относно финансовата рамка на страната и икономическия консенсус, своето становище от името на бизнеса изрази и изпълнителният директор на КРИБ Боян Митракиев.

Контекстът около финансовата рамка на страната остава обвързан с липсата на политически консенсус от предходната година. „КТ „Подкрепа“ формулира своята позиция като неподкрепяща категорично трите проекта“, заяви Партениотис. Той поясни, че през миналата година синдикатите, съвместно с работодателите и бившия кабинет, са успели да постигнат баланс и да предложат проект за Бюджет 2026, но поради политически причини това не се е случило.

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Синдикалистът подчерта, че протестите от предходния ден са организирани от колеги в публичната администрация, където се настоява срещу указанията на Министерството на финансите за намаляване с 10% на фонда за възнаграждения и съответно 10% намаляване на заетостта. „Нашият протест беше в това, защото в обществото от няколко месеца се насажда едно разделение на заетите в публичния сектор и заетите в реалната икономика“, коментира Партениотис.

Изпълнителният директор на КРИБ Боян Митракиев изрази позицията на бизнеса по отношение на инфлацията, като посочи, че тя винаги е паричен феномен. „Ние в момента сме рекорд инфлация в Европа и рекорд бюджетен дефицит в Европа“, посочи той. Митракиев заяви, че организацията подкрепя настоящия бюджет, тъй като той ще влезе в сила през август и на практика е почти изпълнен в момента на влизането му в сила, като допълни, че бизнесът подкрепя „правилното говорене на премиера и новото правителство“, че България не може да стимулира растеж със заеми и потребление.

Относно въпроса за оптимизация на публичния сектор, Партениотис се съгласи, че е необходима реформа, но след сериозен анализ на звената с дублиращи функции. „Имаме Агенция за инвестициите, имаме Агенция за чуждестранните инвестиции“, даде пример той. Боян Митракиев от своя страна репликира, че ако се възложи на самата администрация да направи този анализ, това няма да доведе до резултат, и предложи той да бъде изнесен извън нея, например чрез университетите или Световната банка.

Иоанис Партениотис отбеляза, че за синдикатите настоящият бюджет за 2026 година се приема като „най-малкото зло“, тъй като има кратък период на действие от няколко месеца, но големият сблъсък на политики и идеи предстои при обсъждането на финансовата рамка за 2027 година.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка