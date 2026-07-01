Един човек загина, а друг е с опасност за живота след тежък челен сблъсък на пътя Бургас – Малко Търново. Жертвата е 51-годишен мъж от село Крушевец, който е издъхнал малко след удара в болница „Бургасмед“.

Вторият водач, който е предизвикал пътното произшествие, е 65-годишен бургазлия. Той е откаран в УМБАЛ-Бургас с множество травми и е настанен за лечение в отделение „Реанимация“.

Пътният инцидент е станал около 12:10 часа на приблизително километър след контролно-пропускателния пункт „Босна“ в посока Бургас. По първоначални данни е възникнал челен сблъсък между два леки автомобила.

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Заради произшествието движението в района се осъществява само в едната пътна лента. Трафикът се регулира ръчно от полицейски служители. На мястото е започнал оглед, извършван от екипи на Районното управление в Созопол. Причините за катастрофата се изясняват.