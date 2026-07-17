Масови проверки на Националната агенция за приходите в разгара на летния сезон. След Черноморието инспектори влязоха и в десетки заведения в Пловдив, като освен за укриване на обороти, следят и за необосновано поскъпване заради еврото. В града под тепетата проверените обекти са близо 200, а нарушенията - 70. Най-често става дума за неиздадени касови бележки и разлики в касовата наличност.



Равносметката и за проверките по морето - там от близо 1000 обекта, откритите нередности са над 330.



Освен оборотите инспекторите проверяват и дали има необосновано увеличение на цените заради въвеждането на еврото. От началото на годината вече са издадени около 1500 акта за нарушения, свързани с необосновано повишаване на цените, а глобите са в общ размер на 1 милион и 700 хиляди евро.

Основен фокус на контролните действия в Пловдив беше квартал „Капана“, който е сред най-посещаваните места в града през летния сезон.Само тук са проверени 36 обекта, а нарушения са установени в 10 от тях. Най-често става дума за неиздадени касови бележки и разлики в касовата наличност. Освен оборотите инспекторите проверяват и дали има необосновано увеличение на цените заради въвеждането на еврото. От около 400 търговски обекта вече са изискани документи, за да бъде направено сравнение с досегашните цени. Ако бъде отчетено поскъпване, собствениците трябва да докажат в петдневен срок, че то е икономически обосновано.

НАП започна засилени проверки на заведения по морето

В хода на инспекциите са извършени сравнения между наличните средства в касите и отчетените приходи от фискалните устройства. Проверявано е също дали служителите работят с редовни трудови договори и дали работодателите внасят осигуровки върху реалните възнаграждения, а не върху по-ниски декларирани суми.

От приходната агенция подчертават, че подобни акции са част от усилията за ограничаване на сивата икономика и за повишаване на данъчната дисциплина в секторите с най-висок риск от укриване на приходи.

НАП започва проверки на стотици обекти по Черноморието

„Днес имаме ефективно запечатана една известна дискотека, която се намира на южното крайбрежие. Там беше установено, че има неиздаване на касови бележки два пъти в рамките на една година. В момента проверяваме в заведенията, издават ли се касови бележки, правят се контролни покупки с таен клиент и съответно, ако се установи, че няма издаване на касови бележки, се издава акт“, каза директорът на дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова.