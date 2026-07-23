Държавният глава Илияна Йотова проведе среща в президентската институция с европейския комисар за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева.

По време на разговора беше обсъдена Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028-2034 г. Президентът открои предвидената нова философия за финансирането на държавите членки и заяви резерви към някои от предложенията на Европейската комисия. Относно планирания Европейски фонд за конкурентоспособност Йотова посочи, че той трябва да работи така, че да не ощетява по-малките и слабо развити държави членки, а да спомага за тяхното развитие. Пред еврокомисаря държавният глава повтори позицията си, че е обезпокоително намерението за обединяване на кохезионната и общата селскостопанска политика, от което потърпевши ще бъдат страни като България. Илияна Йотова подчерта и необходимостта от ясни критерии при обвързването на върховенството на закона с отпускането на европейски средства.

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Обща бе позицията, че европейската конкурентоспособност може да бъде възстановена чрез кохезионни политики, изграждане на единни капиталови пазари, опростяване и гъвкавост на процедурите за финансиране по европейските програми, инвестиции в сферата на високите технологии и изкуствения интелект.

Снимка: Президентството

Илияна Йотова открои потенциала на България да се превърне в център за високи технологии чрез изграждането на гигафабрика за изкуствен интелект. Страната ни е една от шестте, избрани от Европейската комисия за изграждането на такава фабрика.

Президентът и еврокомисарят обсъдиха и нуждата от стимулиране на българските стартиращи предприятия да кандидатстват за европейско финансиране и възможностите, които предлага програмата „Хоризонт Европа“ за иновациите и научноизследователската дейност, вкл. в сферата на отбранителната индустрия. Илияна Йотова изтъкна необходимостта от координация между държавите членки в тази сфера.

Редактор: Цветина Петрова