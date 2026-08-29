Кафява мечка нанесе щети за над 5300 евро на пчелин в землището на асеновградското село Сини връх. Животното нападало пчелина в продължение на седем последователни нощи – от 20 до 26 август.

Пчелинът се намира в местността „Чотрова махала“, на около 1250 метра надморска височина. От общо 47 кошера, в които били разположени 54 пчелни семейства, мечката повредила и преобърнала 30.

Снимка: Община Асеновград

Унищожени са 300 плодникови и 200 магазинни рамки с восъчни основи. Животното изяло и част от медовите запаси – общо около 150 килограма мед.

При огледа са открити дупки на няколко места под оградата, откъдето се предполага, че мечката е прониквала в пчелина. Забелязани са и следи от животното по почвената покривка.

Мечка откъсна бронята на кола в задръстване на пътя Трансфъгъръшан в Румъния (ВИДЕО)

Кошерите, които останали здрави, вече са преместени на друго място, за да се предотвратят нови нападения.

Снимка: Община Асеновград

Специално свикана комисия е извършила оглед на място и е установила нанесените щети. След направените констатации комисията е предложила на директора на РИОСВ – Пловдив засегнатият собственик да бъде обезщетен.