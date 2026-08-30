Днес е вторият етап от колоездачната обиколка на България, като за провеждането ѝ отново ще има ограничения в движението. Етапът днес е от Бургас до Сливен.

Състезанието започва в центъра на морския град в 14:30 ч.Трасето ще премине изцяло по Подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен. Очаква се финалът да бъде след 17 ч. в Сливен.

Колоездачната обиколка на България започва: Поетапно ограничават движението в 6 области

Организаторите и „Пътна полиция” призовават шофьорите към особено внимание в района на състезанието.

Редактор: Дарина Методиева