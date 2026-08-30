Снимка: iStock
-
НАП установи 14 нарушения при нощни проверки във Варна и Балчик
-
Започна прибирането на слънчогледа у нас, земеделците очакват ниски добиви
-
Заловиха 12-те мигранти, избягали от центъра в Пъстрогор
-
Мечка унищожи пчелин в Асеновградско и изяде 150 кг мед (СНИМКИ)
-
Притеснение сред родители във Варна заради предстоящ ремонт на детска градина
-
Общинският съвет в Елин Пелин отхвърли изграждането на инсинератор за отпадъци
Очаква се финалът да бъде след 17 ч. в Сливен
Днес е вторият етап от колоездачната обиколка на България, като за провеждането ѝ отново ще има ограничения в движението. Етапът днес е от Бургас до Сливен.
Състезанието започва в центъра на морския град в 14:30 ч.Трасето ще премине изцяло по Подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен. Очаква се финалът да бъде след 17 ч. в Сливен.
Колоездачната обиколка на България започва: Поетапно ограничават движението в 6 области
Организаторите и „Пътна полиция” призовават шофьорите към особено внимание в района на състезанието.Редактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни