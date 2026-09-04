Районната прокуратура в Кюстендил ръководи разследване за възможно замърсяване на река Струма, след като в участък от водоема беше открита мъртва риба.

Случаят е от 3 септември. Мъртвата риба е забелязана в района на селата Гирчевци и Търновлаг на територията на община Кюстендил.

Сигнал за умряла риба и потъмняване на водите на река Струма край Кюстендил и Дупница

След подаден сигнал полицията е образувала досъдебно производство за замърсяване или допускане на замърсяване на водни течения по начин, който ги прави опасни за животни и растения.

На място е извършен оглед, а разследващите са взели проби както от водата на Струма, така и от откритата мъртва риба. Те ще бъдат подложени на лабораторни и експертни изследвания.

Ако бъде установено замърсяване, ще се търси неговият източник, както и евентуално отговорните за него лица.

Наблюдаващият прокурор е дал конкретни указания за действията по разследването. След получаването на резултатите от лабораторните анализи и експертизите ще бъде преценено дали са необходими допълнителни проверки и следствени действия. Законът предвижда наказание от една до пет години затвор и глоба между 5000 и 30 000 лева.

Редактор: Цветина Петкова