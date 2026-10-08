Комисията за защита на потребителите забрани пускането на пазара на никотинови паучове, съдържащи тютюн. Колко вредни са те, подлежат ли на регулация и откъде всъщност тръгва тази тенденция? Темата в ефира на NOVA NEWS коментира пулмологът д-р София Ангелова.

По думите ѝ това е част от модерното пушене и начин да се привличат младите хора. "Младите трябва да знаят какво стои зад това, което им се предлага. В тези паучове се съдържа различно количество никотин. Той ги вкарва в капана на зависимостта, защото е силно наркотично вещество", предупреди д-р Ангелова.

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"Проучване от 2024 година в САЩ показа, че младите хора от 13-годишна до 27-годишна възраст за периода 2022-2025 г. са увеличили употребата на снусове четири пъти, което наистина буди тревога", каза пулмологът и допълни: "В началото на 2026 г. СЗО излезе с нов доклад, в който отправи призив към страните за сериозна регулация".

"Мозъкът се развива до 25-годишна възраст. Ако в този период от време обременяваме мозъка с токсични вещества, ако никотинът, който свива съдовете, не оросява пълноценно мозъка, тогава могат да се засегнат важни центрове", посочи д-р Ангелова и обърна внимание, че информираният избор е изключително важен.

По нейни думи паучовете са тръгнали още от традиционните шведски снусове. "През XVIII и XIX век, когато се появява тютюнът, поставен между бузата и венеца, след това в началото на XX век измислят пликчетата, в които поставят този тютюн, за да бъде по-удобно за употреба. Това е традиционният шведски снус", каза пулмологът.

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"За съжаление започват да се произвеждат американски снусове. При тях има и доста химикали, докато шведите имат регулация и не поставят химикали, а само тютюн. След това се появяват южноазиатските снусове", посочи специалистът.

"Никотиновите паучове се появяват в началото на XXI век, когато махат тютюна от пликчето, а в пликчето поставят никотинови соли с различна концентрация", каза още тя.

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Редактор: Ивета Костадинова