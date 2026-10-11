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Основната цел на неизвестните извършители към момента е да дестабилизират държавата, смята старши комисар Владимир Димитров
Бомбените заплахи започнаха преди няколко месеца, получателите са стотици институции, училища, летища. Имейлите идват на вълни – веднъж два пъти седмично. Основната им цел е да създадат хаос в обществото и да дестабилизират държавата. Това коментира в предаването „Събуди се” директорът на дирекция „Киберпрестъпност” в ГДБОП старши комисар Владимир Димитров.
Нова вълна от бомбени заплахи: Евакуираха съдилища, институции и училище в няколко града
Той добави, че при получаване на бомбена заплаха сигналът не трябва да се подценява. Но все пак има индикатори, които могат да насочат дали е реална, или нереална заплахата.
Старши комисар Димитров обясни, че при предишна подобна вълна преди няколко години, са били разпространени указания какво и как да се предприема.
„Скоро отново ще имаме среща с представители на различни институции – и педагогически, и държавни, на които отново ще обясним начинът за действие, който и главният секретар, и ръководството на МВР са утвърдили. Основната идея е към всеки подобен сигнал да се подхожда детайлно, да се уточни какъв е този сигнал, към кого е изпратен и какво точно съдържа”, обясни комисар Димитров.
Към момента властите са установили, че имейлите с бомбени заплахи се пращат от хакнати компютри и сървъри по целия свят. „Един ден от един континент, друг ден – от другия край на земното кълбо. Във взаимодействие сме с нашите партньори. Работим по няколко версии”, каза старши комисар Димитров.
Шокираща фалшива новина засегна Десислава Банова-Плевнелиева
От ГДБОП работят ежедневно и срещу фалшивите онлайн новини, на каквато жертва стана едно от лицата на NOVA - Десислава Банова-Плевнелиева.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
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