Бомбените заплахи започнаха преди няколко месеца, получателите са стотици институции, училища, летища. Имейлите идват на вълни – веднъж два пъти седмично. Основната им цел е да създадат хаос в обществото и да дестабилизират държавата. Това коментира в предаването „Събуди се” директорът на дирекция „Киберпрестъпност” в ГДБОП старши комисар Владимир Димитров.

Нова вълна от бомбени заплахи: Евакуираха съдилища, институции и училище в няколко града

Той добави, че при получаване на бомбена заплаха сигналът не трябва да се подценява. Но все пак има индикатори, които могат да насочат дали е реална, или нереална заплахата.

Старши комисар Димитров обясни, че при предишна подобна вълна преди няколко години, са били разпространени указания какво и как да се предприема.

„Скоро отново ще имаме среща с представители на различни институции – и педагогически , и държавни, на които отново ще обясним начинът за действие, който и главният секретар, и ръководството на МВР са утвърдили. Основната идея е към всеки подобен сигнал да се подхожда детайлно, да се уточни какъв е този сигнал, към кого е изпратен и какво точно съдържа”, обясни комисар Димитров.

Към момента властите са установили, че имейлите с бомбени заплахи се пращат от хакнати компютри и сървъри по целия свят. „Един ден от един континент, друг ден – от другия край на земното кълбо. Във взаимодействие сме с нашите партньори. Работим по няколко версии”, каза старши комисар Димитров.

Шокираща фалшива новина засегна Десислава Банова-Плевнелиева

От ГДБОП работят ежедневно и срещу фалшивите онлайн новини, на каквато жертва стана едно от лицата на NOVA - Десислава Банова-Плевнелиева.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова