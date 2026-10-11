Паметна плоча поставиха жителите на селата Лакатник и Бов на връх Яворец. Тя е в памет на хората, създали една от най-емблематичните зимни туристически традиции в района.

Всяка последна събота на януари жители от двете села организират зимен поход до върха. Традицията води началото си от далечната 1964 г. Маршрутът е с дължина около 4,5 километра.

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