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Инициативата е на жителите на селата Лакатник и Бов
Паметна плоча поставиха жителите на селата Лакатник и Бов на връх Яворец. Тя е в памет на хората, създали една от най-емблематичните зимни туристически традиции в района.
Всяка последна събота на януари жители от двете села организират зимен поход до върха. Традицията води началото си от далечната 1964 г. Маршрутът е с дължина около 4,5 километра.
Повече гледайте във видеото.
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