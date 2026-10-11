Най-малко 72 миньори бяха убити при въздушни удари по златна мина в Судан близо до границата с Египет. Атаката била на египетските военновъздушни сили.

🔗 Drop Site recently reported on Sudan’s artisanal gold mining sector and the RSF’s refusal to rescue dozens in a gold mine collapse👇 https://t.co/L9OQiGL8hn — Drop Site (@DropSiteNews) October 11, 2026

"Атаката, извършена от египетски военни самолети в събота, доведе до смъртта на 72 миньори според предварителната информация за броя на жертвите“, заяви независимата група, която води статистика на загиналите във военните действия в Судан.

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Редактор: Дарина Методиева