Само часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украйна, Москва отново атакува украински енергийни обекти. Загинали са най-малко шестима души.

Тръмп заяви, че двете страни са се договорили да прекратят подобни атаки. Москва обаче не потвърди споразумението. Украинският президент Володимир Зеленски подкрепи примирието, но заяви, че очаква подробности от Вашингтон.

Междувременно „Файненшъл таймс“ съобщи, че САЩ заплашват да блокират доставките на оръжие за Украйна, ако Киев не спре атаките срещу руските рафинерии. Великобритания и Франция подкрепиха спирането на ударите. Председателят на Еврокомисията също застана зад призива на Зеленски.

Русия и Украйна са се споразумели за енергийно прекратяване на огъня, съобщи Доналд Тръмп

"Приветстваме подобно споразумение и сме готови да се въздържаме от атаки срещу руски енергийни обекти. За съжаление, Русия продължава да атакува нашата енергийна инфраструктура, включително в Харков. Само за седмица бяха извършени над 200 подобни нападения. Готови сме да предприемем всички необходими стъпки за прекратяване на войната. Очакваме ясни подробности от разговорите между САЩ и Русия. Очакваме и Путин да изпълни това, което президентът Тръмп обяви", заяви Зеленски.

Редактор: Ивета Костадинова