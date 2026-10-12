„Мис България 2026” и двете ѝ подгласнички в тазгодишния конкурс за красота разказаха повече за себе си извън светлината на прожекторите. „Външният вид прави впечатление, но характерът е това, което оставя следа”, коментира втората подгласничка Мария Иванова в предаването „Здравей, България” по NOVA.

Носителката на короната Камелия Иванова сподели, че учи интериорен дизайн в Нов български университет, след като преди това пет години е учила моден дизайн в гимназията. В момента тя се занимава със свободно моделство и развива собствен бранд за дрехи.

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Относно своите интереси извън модата, тя разкри, че е написала научнофантастичен роман. Книгата започнала, още когато била в осми клас по време на пандемията и планирала да е тетралогия. Историята разказва за бъдещето, когато земята започва вече да има доста апокалипсиси и трябва хората да намерят други места, където да се спасят, разказа Камелия Иванова.

Първата ѝ подгласничка Михаела Телбийска е студентка първи курс по специалността „Международни икономически отношения“ в Пловдивския университет. „Моята страст са модата и моделството, тъй като обичам да изразявам себе си чрез стил и естетика”, сподели Телбийска. Тя допълни, че в бъдеще би искала да се занимава с дипломация, както и да работи в международна среда.

Морското момиче от Бургас, което спечели третото място на конкурса в Созопол, е втората подгласничка - Мария Иванова. Тя е психолог и преди две седмици е защитила бакалавърската си теза с отличен резултат. В момента се обучава в Института по интегративна психотерапия и психосоматика.

Любопитен детайл от финала на конкурса, който се проведе в замъка в Равадиново, е присъствието на робота Робърт в журито. Момичетата споделиха, че не знаят по какви критерии и алгоритми изкуственият интелект е давал своите оценки.

Редактор: Мария Барабашка