България ще настоява за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море и за прекратяване на нападенията срещу търговски плавателни съдове. Това заяви външният министър Велислава Петрова преди заседанието на външните министри на Европейския съюз в Люксембург. Тя предупреди, че последните инциденти в региона показват опасно разширяване на последиците от войната.

„Станахме свидетели на редица действия, които показват ескалация и разпространение на войната в региона. Това е изключително тревожно. Твърдо сме решени да установим истината, но и да действаме заедно“, подчерта Петрова.

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По думите ѝ една от основните цели трябва да бъде постигането на споразумение за прекратяване на атаките срещу търговското корабоплаване.

„Трябва да работим за въвеждането на мораториум върху нападенията срещу търговски кораби. Това засяга не само България, но и всички държави в региона и ще бъде основен акцент в нашите разговори“, заяви външният министър.

Петрова открои и значението на съвместната инициатива с Румъния за създаване на център за морска сигурност в Черно море. Според нея последните събития доказват необходимостта от по-добра координация между европейските държави.

„Сигурността в Черно море не е просто регионална политика. Това е въпрос, който засяга всички в Европейския съюз“, категорична беше тя.

Попитана как ЕС може да гарантира безопасния износ на украинско зърно по море, Петрова отбеляза, че вече са предприети действия за създаване на транспортни коридори, но те все още не осигуряват достатъчна защита.

„Виждаме, че тези коридори може би не са толкова безопасни, колкото бихме искали. Затова трябва да намерим общо решение как да бъдат прекратени атаките срещу всички търговски кораби“, посочи министърът.

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Тя подчерта, че сигурността на зърнените доставки е от ключово значение не само за Украйна, но и за държавите, които разчитат на украинския износ. Според нея е необходимо политическо решение, което да сложи край на нападенията, застрашаващи транспортирането на зърно.

Редактор: Цветина Петкова