Министерството на отбраната разпространи нови кадри от огледа на кораба "Ейбъл". В петък двама военни слязоха на борда от хеликоптер и направиха обследване на плавателния съд, който беше ударен от дрон.

Двама военни са направили десант на единия атакуван кораб в Черно море, не е намерен дрон (ВИДЕО)

Корабът все още е на вода, въпреки тежките поражения. На кадрите се вижда, че има следи от голям пожар. Огледът на борда му продължи малко повече от половин час.

Основната задача - търсене на останки от дрон, които да дадат допълнителна информация кой стои зад атаката срещу корабите в Изключителната икономическа зона на България. Такива не са открити.

Редактор: Станимира Шикова