Новите атаки срещу кораби в Черно море и рисковете за националната сигурност на България бяха сред основните теми в предаването „Челюсти“.

Бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и медийният експерт доц. Георги Лозанов отправиха критики към реакцията на българските власти след ударите в близост до страната ни.

Според Керемедчиев България има основания да поиска консултации със съюзниците си по член 4 от Северноатлантическия договор. Той постави под въпрос и дипломатическия подход на премиера Румен Радев при срещата му с руския посланик Елеонора Митрофанова. Лозанов от своя страна изрази мнение, че управляващите избягват да назоват Русия като основна заплаха за сигурността в региона.

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Втората голяма тема беше договорената между Доналд Тръмп и Владимир Путин доставка на руски дизел за САЩ и политическите последици от сближаването между Вашингтон и Москва.

Керемедчиев коментира, че количествата са твърде малки, за да окажат съществено влияние върху американския пазар, и разгледа сделката през призмата на вътрешнополитическите проблеми на Тръмп и поскъпването на горивата. Според Лозанов действията на американския президент са част от по-широка тенденция към политическа реабилитация на Путин и отслабване на международния ред, основан на демократични принципи. Двамата обсъдиха още войната в Украйна, напрежението в Близкия изток, засилването на авторитарните тенденции и политическата поляризация в САЩ и Европа.

Редактор: Цветина Петкова