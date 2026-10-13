Във всяка една избирателна секция ще има необходимия брой хартиени бюлетини, които ще се използват в случай на проблем с машините за гласуване. Това каза в ефира на “Здравей, България” говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова.

“Във всички секции с над 300 избиратели, които са общо 9311 на брой, ще има машинно гласуване. Около 2300 секции сме определили за гласуване с две машини. Направихме това на база броя на избирателите - там, където са над 780, за да може процесът да върви по-бързо”, посочи тя.

В събота секционните избирателни комисии ще получат съответните машини. В началото на изборния ден човек от секционната избирателна комисия трябва да отключи машината, като постави картата, която получава в качеството си на член на комисията.

По думитена Балова-Цветкова за всяка секция и за всяка машина ще има различен ПИН код. “Натиска се бутонът „Откриване на изборния ден“, след което отново се въвежда ПИН кодът. Това го прави секционната комисия, за да отключи машината и тя да бъде готова за гласуване. След това се генерира нулев отчет, за да се види, че никой не е гласувал все още”, уточни говорителят на ЦИК.

Две седмици до изборите: 6 400 от 12 800 машини за гласуване са били проверени

Отчетът се пази и се прилага към изборните книжа. След като дойде избирателят, му се дава карта. “Имаме три карти, като е важно те да се сменят. Човек няма право да гласува два пъти с една и съща карта. Ако това се случи, машината изписва, че вече е подаден глас с въпросната карта”, заяви Балова.

От ЦИК посочиха, че самата бюлетина се визуализира на екрана, като има три страници с кандидати. На стъпка “Преглед” избирателят може да прегледа избора си и да помисли дали иска да го промени. В изборния ден всеки избирател може да промени избора си само веднъж. Важно е избирателите да чуят звуковия сигнал при издаването на разписката.

Половината машини за изборите вече са проверени и ремонтирани

Балова уточни още, че не може да се гласува втори път, тъй като ще има разминаване между броя на гласовете и броя на положените подписи в избирателните списъци. “Ако избирателят е гласувал и бъде издадена бяла разписка или разписка, от която не може да се прочете за кого е гласувал, резултатът е записан в паметта на машината. Вечерта, в изчислителния пункт в РИК, резултатът ще бъде визуализиран”, каза тя.

Близо 7000 машини вече са преминали през ремонт. “Около 3000 машини, които бяха извадени от изборния процес през последните години, вече са ремонтирани”, посочват от ЦИК.

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Редактор: Ивета Костадинова