Остават 13 дни до провеждането на вота за президент на 25 октомври. Ако се стигне до балотаж, той ще бъде следващата неделя - на 1 ноември.

Междувременно 6 400 машини вече са преминали проверка и диагностика за вота. Общо устройствата, на които може да се гласува, са 12 800. Очаква се всички те да са готови още следващата седмица, обявиха в неделя от фирмата изпълнител. Това е изключително важно, защото този път вотът ще бъде по нови правила, като в секциите с над 300 избиратели ще се гласува само с машина.

На последните избори се стигна до машини, които спират или имат проблеми с разпечатване на разписките. Това наложи преминаването на всички устройства през профилактика. Експерти обаче разкритикуваха, че и до този момент не става ясно каква е основната причина. Препоръката им е всички членове на секционните комисии да бъдат обучени възможно най-рано.

13 хиляди машини за гласуване на „поправителен”: Ще стигне ли времето до вота

"ЦИК ще даде разписания - когато разпечатаната контролна разписка е частична или не се появи, гласът се счита за действителен. Той се записва на флаш паметта", заяви председателят на Обществения съвет към ЦИК Ива Лазарова.

Бившият председател на Комисията - Александър Андреев, посочи, че членовете на секционните комисии ще бъдат подготвени, но запита дали ще има смени в последния момент.

Бившият говорител на ЦИК Росица Матева обясни, че на последните избори са се опитали да спрат следното - "имаше лица, които са освободени от една избирателна комисия и назначени в друга".