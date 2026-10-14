Франция остро осъди атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море край бреговете на България и Румъния, пише в изявление на френското Министерство на външните работи.

„Тази поредна безотговорна ескалация представлява грубо нарушение на международното право. Зачестяването на нападенията срещу гражданското корабоплаване и търговски кораби в Черно море, които отнемат животи, е неприемливо. То още веднъж демонстрира, че руската агресивна война срещу Украйна представлява заплаха за сигурността на Европейския съюз и НАТО като цяло“, посочват от министерството.

Франция е решена да продължи с непоколебимата си подкрепа за Украйна и повтаря призива си за мораториум върху ударите в Черно море. Страната изрази пълна солидарност с Румъния и България. „Тяхната сигурност е наш приоритет и трябва да бъде гарантирана“, се допълва в изявлението.

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Гърция също категорично осъжда атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море, като подчертава рисковете, които те създават за човешкия живот и безопасността на корабоплаването.

В свое съобщение Министерство на външните работи посочва, че атаките излагат на опасност екипажите на търговските кораби, застрашават морската сигурност и подкопават свободното и безопасно корабоплаване в региона. Същевременно Атина подчертава, че зачитането на международното право, включително морското право, е от основополагащо значение.

🇬🇷🇧🇬🇪🇺 Greece strongly condemns the recent drone attacks on merchant ships near Bulgaria’s coast. Such attacks endanger human lives, threaten maritime security & undermine the safety of navigation in the #BlackSea. https://t.co/etBAvfl96j — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 14, 2026

„Гърция изразява солидарността си с България, приветства незабавната реакция на спасителните служби и подчертава необходимостта от търсене на отговорност от виновните“, допълва гръцкото външно министерство.

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Редактор: Габриела Павлова