Франция остро осъди атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море край бреговете на България и Румъния, пише в изявление на френското Министерство на външните работи.

"Тази поредна безотговорна ескалация представлява грубо нарушение на международното право. Зачестяването на нападенията срещу гражданското корабоплаване и търговски кораби в Черно море, които отнемат животи, е неприемливо. То още веднъж демонстрира, че руската агресивна война срещу Украйна представлява заплаха за сигурността на Европейския съюз и НАТО като цяло", посочват от министерството.

Франция е решена да продължи с непоколебимата си подкрепа за Украйна и повтаря призива си за мораториум върху ударите в Черно море.

Страната изрази пълна солидарност с Румъния и България. Тяхната сигурност е наш приоритет и трябва да бъде гарантирана, се допълва в изявлението.

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Редактор: Габриела Павлова