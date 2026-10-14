Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Водната каскада е втората по големина в Поднебесната империя
През есента, след като небето над китайската провинция Шанси се проясни след дъжда - над водопада Хукоу се формира уникално метеорологично явление. То е известно като "море от облаци". Слоевете облаци се простират в небето над водната каскада, създавайки поразителен контраст с бучащите и разбиващи се отдолу води.
Впечатляваща гледка: „Море от облаци” се появи над Швейцарските Алпи (ВИДЕО)
Разположен на границата между провинциите Шанси и Шънси, водопадът Хукоу е вторият по големина в Поднебесната империя и най-големият на река Хуанхъ, известна още като Жълтата река.Редактор: Станимира Шикова
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