Над швейцарския курортен град Егъл се появи впечатляващ метеорологичен феномен, наподобяващ „море от облаци”. Мъглата, обгръщаща склоновете на Алпите, изглежда като необятна морска шир, която се стеле докъдето се простира погледът, твърдят местните хора. На пръв поглед мъглата изглежда почти неподвижна. Но на видеа, заснети в продължение на няколко часа от една и съща перспектива, се вижда как тя всъщност е в постоянно движение.

В областите, където мъглата се среща с по-ясно небе, разликите в температурата и налягането могат да „я накарат да се придвижи” към съседни райони, като подножието на планината. Освен това тя може да проявява поведение, наподобяващо морските вълни.

Тогава се проявяват така наречените склонови облаци, които подобно на река се спускат от върха на планината. Метеорологичният феномен възниква, когато се натрупа достатъчно количество студен въздух от едната страна на планината и той започва да преминава през билото ѝ, за да достигне от другата страна. Там се спуска по склона и се получава явление, което наподобява „река от облаци”.

Редактор: Станимира Шикова