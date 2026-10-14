Министерският съвет одобри проекта на Програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия за придобиването на допълнителни пет зенитно-ракетни системи IRIS-T SLM по линия на SAFE. Правителството упълномощава министъра на отбраната, след приемане от Народното събрание на актуализирания проект за инвестиционен разход да подпише Програмното споразумение при последваща ратификация от НС. Това стана ясно след заседанието на Министерския съвет.

Комисията по отбрана подкрепи придобиването на още 5 зенитно-ракетни комплекса за над 900 млн. евро

Реализацията на актуализирания проект за придобиването на зенитно-ракетните комплекси ще бъде възможна след подписването на Програмно споразумение и изменение на договора между Министерството на отбраната на България, представлявано от Федералното Министерство на отбраната на Германия и дружество „Diehl Defense GmbH & Co KG.“.

Редактор: Станимира Шикова