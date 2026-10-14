Министерският съвет прие решение за откриване на Посолство на Република България в Маскат, Султаната Оман. Решението е важна стъпка за продължаването и стимулирането в дългосрочен план на постигнатото активизиране на двустранните контакти на високо и най-високо ниво между Република България и Султаната Оман.

Външният министър поиска отзоваването на посланика ни в ОАЕ

Този акт ще способства за издигане на двустранните отношения на ново равнище, с оглед защитата на интересите на Република България в ключовия регион на Близкия изток, посочват от Министерския съвет.

На министъра на външните работи е възложено да уведоми оманската страна за приетото решение по официален път и на последващ етап да предприеме необходимите действия за неговото реализиране.

Редактор: Станимира Шикова