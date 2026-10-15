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Услугата на Starlink е ограничена, каза украинската армия
Илон Мъск каза, че ограничаването на услугите на Starlink за украинската армия не идва от него, а от Доналд Тръмп. Според собственика на компанията за сателитен интернет нейната военна част Starshield се управлява от американското правителство, а не от него.
Повод за изказването стана информация от армията на Украйна, че изкуствено се ограничава връзката на дронове, които се движат с над 160 км/ч. Това ограничава операциите на територията на Украйна и пречи на отбраната.
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Мъск написа, че „това се командва от американската армия и в крайна сметка - от президента”. През изминалите дни Доналд Тръмп отново започна да оказва натиск на Украйна и заплаши да спре разузнавателната информация.
А в интервю за британския журналист Пиърс Моргън, украинския президент Володимир Зеленски изрази разочарованието си от промяната в позицията на САЩ.
"Жалко е, че губим силен партньор. Губим Америка, но но не по наша вина. Не можем да бъдем слаби, в противен случай няма да оцелеем. Ние просто не продаваме страната си. За нас това не е бизнес. Това е нашият живот, нашият дом, нашите деца", каза Зеленски.
Той определи като "болезнено" решението на Тръмп да не застане на страната на Украйна. По думите му, ако президентът е "по средата", трябва да остане там, а не да заема грешната позиция. "Мисля, че съветниците му грешат. Не знам кой го подтиква да не застане от правилната страна. А това не е и правилната страна на историята", допълни украинският президент.Редактор: Никола Тунев
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