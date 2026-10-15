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България изпраща документа в ЕК и Еврогрупата
Бюджетът на България за 2027 година отива за разглеждане в Европейската комисия и Еврогрупата.
Основните приоритети в него са: оздравяване на публичните финанси, Засилена социална и семейна подкрепа, повече средства за критично важни сектори като образованието, здравеопазване, спорт, култура и отбрана.
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В частта за оздравяването на публичните финанси ще се работи в три основни направления: ограничаване на разходите, свиване на дефицита, намаляване на номиналния размер на нов изтеглен дълг спрямо тази и миналата година.
Колкото до бюджетните промени - има корекции – решението е ваучерите за храна до 100 евро да не бъдат облагани с данък.
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