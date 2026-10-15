ЕС винаги е бил солидарен със своите държави членки, когато са в беда. Това заяви кореспондентът на Клуб Z в Брюксел Момчил Инджов в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS след поредните атаки в Черно море.

По думите му нападенията в изключителните икономически зони на България и Румъния вероятно ще бъдат разгледани от европейските лидери в контекста на сигурността и хибридните действия на Русия. Инджов уточни, че темата не може да бъде определена като извънредна точка в дневния ред, тъй като още след първите три атаки през миналата седмица е станало ясно, че случаите ще бъдат обсъдени на европейско равнище.

„Това се очаква да бъде утре. Днес главната тема ще бъде бюджетът на ЕС, където има големи спорове. От една страна са „Приятели на кохезията“ – 17 държави, сред които и България, които искат запазване на парите за селско стопанство. От другата страна е групата на пестеливите, която се състои от шест държави – Германия, Австрия, Нидерландия и трите скандинавски членки Финландия, Швеция и Дания. Те искат още по-голямо орязване на бюджета, защото не ги устройва предложената сума“, посочи кореспондентът.

Дронове удариха танкер в Черно море

Инджов отбеляза, че значението на заседанието се подчертава и от продължителността му. Срещата ще се проведе в два последователни дни, въпреки че след поемането на председателството на Европейския съвет от Антонио Коща обичайният формат е дискусиите да се вместят в рамките на един ден.

Относно ударите според кореспондента на Клуб Z по-съществена промяна в подхода към сигурността в региона трябва да се очаква от българските власти. Като пример той посочи обявеното от министъра на отбраната Димитър Стоянов намерение България да се присъедини към антидроновата система на НАТО.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Габриела Павлова