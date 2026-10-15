„Демократична България“ внася предложение в Народното събрание за компенсация от 20 евроцента заради високите цени на горивата. Това обяви депутатът Божидар Божанов от кулоарите на парламента.

„Днес внасяме проекторешението, което предложихме преди един месец. Управляващите не го съобразиха и не го приведоха в действие. То е много ефективна мярка, с която високите цени на горивата да не оказват такъв негативен ефект върху българските граждани“, заяви Божанов.

По думите му средствата за компенсациите могат да бъдат осигурени от свръхпечалбите на „Лукойл“ и от допълнителните приходи от ДДС. Божанов заяви, че формацията ще настоява за цялостен пакет от компенсации. Той постави и въпроса за бюджетния дефицит. „Чакаме от управляващите да чуем колко е той“, коментира народният представител.

♦ Коалицията настоява за създаване на черноморски щит

Ивайло Мирчев призова за създаване на черноморски щит за защита на търговското корабоплаване. Според него Русия ескалира войната в Украйна с цел да ограничи корабоплаването в Черно море.

„В последните седмици Русия губи територии, вече завзети в Украйна. Путин ескалира войната и има очевидна цел – да затвори Черно море за търговско корабоплаване. Нашата цел трябва да бъде обратната. Да бъде създаден щит в Черно море, за да може търговското корабоплаване да не бъде нарушавано“, заяви Мирчев.

Атаките в Черно море ще оскъпят горивата и превозите, смятат експерти

По думите му това може да стане чрез тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция в рамките на НАТО. Депутатът подчерта, че България трябва да предприеме конкретни действия за гарантиране на сигурността в региона и за запазване на търговското корабоплаване.

♦ ДБ предлага и звено за оценка на икономическите рискове

Йордан Иванов обяви, че „Демократична България“ внася в Народното събрание и проект на решение за създаване на междуведомствено звено към Съвета по сигурността. То трябва да оценява икономическите рискове за страната, произтичащи от кризата в Черно море. Той предупреди, че несигурността в региона създава сериозни рискове за българската икономика и индустрия.

По думите му звеното трябва да следи проблемите с вноса и износа на стоки и да предлага компенсаторни механизми там, където са необходими. „Стоките главно са горива и зърно. Искаме Министерският съвет да изследва рисковете“, уточни той.

Иванов заяви, че от ДБ ще разговарят с ръководството на Народното събрание, за да бъде разпределен проектът към Транспортната комисия. По думите му целта е предложението да бъде разгледано на заседание на комисията в 14:30 ч., така че решение за създаване на звеното да бъде взето още през текущата пленарна седмица.

Редактор: Габриела Павлова