Пълнолетието не е критерий за самостоятелност. Децата, израснали без родителска грижа, често нямат необходимите познания и подкрепа, за да изградят независим живот. Нямат и средствата, за да заменят леглото в институцията с такова в собствен дом.

Какво се случва, когато млади хора напуснат институционалната или приемната грижа, но все още нямат стабилна опора, житейски опит и мрежа от хора, на които да разчитат?

На конференция в Софийския университет експерти, преподаватели и студенти обсъдиха как менторството и партньорството между университетите и социалните услуги могат да помогнат на тези младежи да изградят самостоятелен живот и да намалят риска от трафик на хора.

Когато навършат 18 г. и трябва да станат самостоятелни, тези деца са много уязвими. Една от причините е емоционалната травма, която са преживяли.

„Търсят внимание и някой значим човек. Някой, който действително да ги обича”,обясни изпълнителният директор на фондация „Дигнита” Камелия Димитрова.

Тя посочи като втори фактор икономическия аспект на ситуацията.

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„Когато навършат 18 години, подкрепата за тях приключва, освен ако не продължат образованието си. Тогава могат да получават още една или две години подкрепа от държавата”, обясни Димитрова.

Това е и критичен момент, в който трябва да пораснат и веднага да станат самостоятелни и независими. А в този период са склонни да вземат прибързани решения, без все още да са изградили ключови базисни умения за самостоятелен живот. „За жалост, трафикантите знаят това много добре. Знаят кога настъпва този момент и кои точно са тези деца”, обясни Камелия Димитрова.

Така всяка година около 200 младежи напускат социалните услуги и се изправят пред предизвикателството на самостоятелния живот.

Нова менторска програма помага на тази деца.

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Редактор: Ина Григорова