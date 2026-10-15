Генералният секретар на НАТО и украинският президент разговаряха и за продължаването на доставките на американско оръжие за Киев

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и украинският президент Володимир Зеленски обсъдиха важността на постигането на енергийно примирие с Русия. Сред темите на срещата им в Брюксел е била и продължаващата военна подкрепа за Украйна, предаде Франс прес.

Обсъдихме важността на постигането на енергийно примирие, както и продължаващата подкрепа за Украйна от страна на съюзниците в НАТО“, написа Рюте в публикация в интернет след разговора си със Зеленски.

Румен Радев и Никушор Дан разговаряха с Марк Рюте за сигурността в Черно море

Генералният секретар на Алианса посочи и въпроса за продължаването на доставките на американско оръжие за Киев.

От своя страна президентът Зеленски написа в социалната мрежа Х, че "Русия е отговорила на поредния опит на американския президент да намали интензивността на ударите с нови вълни от атаки срещу енергийни обекти, жилищни сгради и друга инфраструктура". 

От полунощ вчера до момента руснаците вече са изстреляли около 1000 дрона“, заяви Зеленски. Той посочи, че през последните дни са регистрирани няколко вълни от удари с балистични ракети, а атакуващите дронове „Шахед“ почти непрекъснато са във въздушното пространство на страната.

Украинският президент подчерта, че продължаването на доставките на отбранително оборудване от съюзниците в НАТО е особено важно на фона на ограниченията върху използването на Starlink в Украйна.

Сред приоритетите на Киев са боеприпасите за прехващане на балистични ракети и боеприпасите за изтребителите F-16. Зеленски съобщи още, че Украйна работи по нови пакети за противовъздушна отбрана.

Буквално всеки ден и всеки час подобни нови пакети могат да спасят живота на украинците“, написа той и благодари на Рюте за подкрепата и готовността му да помага.

Редактор: Георги Иванов
Източник: Александър Евстатиев, БТА

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking