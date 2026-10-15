Снимка: БГНЕС, архив
Генералният секретар на НАТО и украинският президент разговаряха и за продължаването на доставките на американско оръжие за Киев
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и украинският президент Володимир Зеленски обсъдиха важността на постигането на енергийно примирие с Русия. Сред темите на срещата им в Брюксел е била и продължаващата военна подкрепа за Украйна, предаде Франс прес.
„Обсъдихме важността на постигането на енергийно примирие, както и продължаващата подкрепа за Украйна от страна на съюзниците в НАТО“, написа Рюте в публикация в интернет след разговора си със Зеленски.
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Good to see President @ZelenskyyUa in Brussels. We talked about the importance of implementing an energy ceasefire as well as NATO Allies’ continuous support for Ukraine, including through the PURL mechanism https://t.co/qWh01nbygB— Mark Rutte (@SecGenNATO) October 15, 2026
Генералният секретар на Алианса посочи и въпроса за продължаването на доставките на американско оръжие за Киев.
I began my visit to Brussels with a meeting with @SecGenNATO Mark Rutte. As always, we are coordinating closely to provide greater protection and security for Ukraine. Unfortunately, Russia responded to yet another attempt by the American President to reduce the intensity of strikes with new waves of attacks on our energy, residential buildings, and other infrastructure. Over the past few days, there have been several waves of ballistic missile strikes, and attack “shahed” drones are in our skies almost constantly. Since midnight yesterday and up to now, the Russians have already launched around 1,000 drones. All of these are major challenges, especially against the backdrop of restrictions on Starlink operations in Ukraine, which is why it is so important that defense supplies from NATO partners continue. This is especially true for ballistic missile interceptors and munitions for F-16s. We are working on new air defense packages. Literally every day and every hour, such new packages can save the lives of Ukrainians. We discussed this and other important issues during our meeting. I thank Mark for his support and readiness to help!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2026
От своя страна президентът Зеленски написа в социалната мрежа Х, че "Русия е отговорила на поредния опит на американския президент да намали интензивността на ударите с нови вълни от атаки срещу енергийни обекти, жилищни сгради и друга инфраструктура".
„От полунощ вчера до момента руснаците вече са изстреляли около 1000 дрона“, заяви Зеленски. Той посочи, че през последните дни са регистрирани няколко вълни от удари с балистични ракети, а атакуващите дронове „Шахед“ почти непрекъснато са във въздушното пространство на страната.
Украинският президент подчерта, че продължаването на доставките на отбранително оборудване от съюзниците в НАТО е особено важно на фона на ограниченията върху използването на Starlink в Украйна.
Сред приоритетите на Киев са боеприпасите за прехващане на балистични ракети и боеприпасите за изтребителите F-16. Зеленски съобщи още, че Украйна работи по нови пакети за противовъздушна отбрана.
„Буквално всеки ден и всеки час подобни нови пакети могат да спасят живота на украинците“, написа той и благодари на Рюте за подкрепата и готовността му да помага.Редактор: Георги Иванов
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