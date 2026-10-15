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Бариерата ще се простира на около 400 километра от триграничната зона между Израел, Йордания и Сирия и ще включва защита срещу дронове
Израелският премиер Бенямин Нетаняху посети нов участък от защитната бариера, която се изгражда по източната граница на страната с Йордания. Съоръжението ще се простира на около 400 километра - от района на река Ярмук, където се срещат границите на Израел, Йордания и Сирия, на север, до южния израелски град Ейлат.
По-голямата част от стената ще бъде разположена по границата с Йордания. По думите на Нетаняху тя ще допълни съществуващите зони за сигурност на Израел по границите с Ливан, Сирия и Газа. Премиерът посочи, че новото съоръжение ще разполага и с възможности за защита срещу дронове, без да разкрива подробности.
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„Тук има огромна работа – масивна инженерна работа, масивна логистична работа, мобилизиране на Израелските отбранителни сили, мобилизиране на резервите“, заяви Нетаняху. „Цялата тази мощ идва, за да каже на враговете на Израел: Не ни изпитвайте“.
Prime Minister Benjamin Netanyahu visited the new barrier area being established along the eastern border, accompanied by Defense Minister Israel Katz, Head of the Borders and Seam Line Administration Maj.-Gen. Eran Ofir, Division 96 Commander Brig.-Gen. Oren Simcha, and other commanders. The Prime Minister was briefed on the ongoing and completed efforts to reinforce defense along the border and strengthen security components on the eastern border. Prime Minister Benjamin Netanyahu: "I am here in the Jordan Valley near Kibbutz Massada, together with the Defense Minister and IDF commanders. What you see behind me is the massive barrier we are building along the eastern border, from the Yarmouk [River] to Eilat. We are building this as an addition to our security. This is in addition to the security zones we hold in Lebanon, Syria, and, of course, the Gaza Strip. We are surrounding the State of Israel with a massive barrier, but not just that. There are forces here, there is a work plan, anti-drone plans, I won't go into details. Simply maximum defense so that we can protect the citizens of Israel and prevent anyone from even thinking about invading the State of Israel. There is enormous work here – massive engineering work, massive logistical work, mobilization of the Israel Defense Forces, mobilization of the reserves. All of this power comes to say to Israel's enemies: Do not test us." Defense Minister Israel Katz: "What the Prime Minister showed here is an important component of the security plan, the defense plan, the security zones, the fence, the forces. But this comes only in addition to the primary element – an active, pro-active offensive policy led by the Prime Minister, the State of Israel, and the IDF, facing distant Iran and close threats alike. First and foremost: Offense, the destruction of the enemy, the removal of threats, alongside strong defense for the citizens of Israel."— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 15, 2026
По думите му бариерата трябва да осигури максимална защита на израелските граждани и да предотврати опити за навлизане на територията на страната.
По време на посещението премиерът беше придружен от министъра на отбраната Израел Кац, генерал-майор Еран Офир, който ръководи Администрацията по границите към Министерството на отбраната, командира на 96-а дивизия бригаден генерал Орен Симха и други военни командири.
Кац заяви, че граничната стена е важна част от плановете за сигурност и отбрана на Израел, но подчерта, че приоритет остава активната и настъпателна политика срещу заплахите. Той посочи както далечния Иран, така и рисковете, които Израел възприема като непосредствени.Редактор: Георги Иванов
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