Бариерата ще се простира на около 400 километра от триграничната зона между Израел, Йордания и Сирия и ще включва защита срещу дронове

Израелският премиер Бенямин Нетаняху посети нов участък от защитната бариера, която се изгражда по източната граница на страната с Йордания. Съоръжението ще се простира на около 400 километра - от района на река Ярмук, където се срещат границите на Израел, Йордания и Сирия, на север, до южния израелски град Ейлат. 

По-голямата част от стената ще бъде разположена по границата с Йордания. По думите на Нетаняху тя ще допълни съществуващите зони за сигурност на Израел по границите с Ливан, Сирия и Газа. Премиерът посочи, че новото съоръжение ще разполага и с възможности за защита срещу дронове, без да разкрива подробности.

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Тук има огромна работа – масивна инженерна работа, масивна логистична работа, мобилизиране на Израелските отбранителни сили, мобилизиране на резервите“, заяви Нетаняху. „Цялата тази мощ идва, за да каже на враговете на Израел: Не ни изпитвайте“.

По думите му бариерата трябва да осигури максимална защита на израелските граждани и да предотврати опити за навлизане на територията на страната.

По време на посещението премиерът беше придружен от министъра на отбраната Израел Кац, генерал-майор Еран Офир, който ръководи Администрацията по границите към Министерството на отбраната, командира на 96-а дивизия бригаден генерал Орен Симха и други военни командири.

Кац заяви, че граничната стена е важна част от плановете за сигурност и отбрана на Израел, но подчерта, че приоритет остава активната и настъпателна политика срещу заплахите. Той посочи както далечния Иран, така и рисковете, които Израел възприема като непосредствени.

Редактор: Георги Иванов
Източник: БГНЕС

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