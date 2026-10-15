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Движението по тунела, свързващ Франция и Великобритания, е преустановено
19 души са пострадали при сблъсък между автобус с пътници и товарен влак на територията на френската страна от комплекса „Евротунел“ край Фретюн, в Северна Франция. Инцидентът е станал в четвъртък вечерта около 19:30 ч. местно време, съобщиха френските власти, цитирани от "Ройтерс".
На място са изпратени екипи на пожарните служби от Кале, Марк, Бурбур, Форт-Мардик, Ардре, Маркиз, Булон сюр Мер и Сен Омер, както и екипи на спешната медицинска помощ. В спасителната операция са се включили и пожарникари от службата на „Евротунел“.
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При пристигането на спасителите няколко пътници са били с наранявания, основно по краката и главата. Десет души все още са се намирали в автобуса.
По последни данни 14 от пострадалите са с наранявания, определени като спешни, а петима са в тежко състояние. Нито едно от нараняванията не е животозастрашаващо, уточниха властите.
Хеликоптерът Carbon 62 е кацнал на мястото на инцидента около 20:45 ч.
Заради инцидента железопътният трафик между Париж и Лондон беше преустановен и в двете посоки.Редактор: Георги Иванов
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