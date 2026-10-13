Шофьор загина при тежка катастрофа между лек автомобил и бърз влак на железопътен прелез край монтанското село Портитовци. Инцидентът е станал около 10:15 ч. в участъка между гарите Бойчиновци и Мърчево, съобщиха от полицията и Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

По първоначална информация кола със софийска регистрация е навлязъл на прелеза, докато по линията преминавал бързият влак от Мездра за Видин. Последвал сблъсък, при който водачът на колата е загинал на място.

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Според полицията шофьорът не се е съобразил със сигналите на светофарната уредба. От НКЖИ уточняват, че автоматичната сигнализация на прелеза е работела и е предупреждавала за приближаващия влак със светлинен и звуков сигнал.

Самоличността на загиналия все още се установява. Заради инцидента движението на влаковете между Бойчиновци и Мърчево по железопътната линия Мездра - Видин е спряно от 10:10 ч. На място са изпратени аварийни екипи на НКЖИ. За пътниците от засегнатите влакове е организиран алтернативен транспорт с автобуси.

Редактор: Цветина Петкова