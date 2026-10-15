Румънският президент Никушор Дан заяви в Брюксел, че последните инциденти в Черно море са част от опитите на Русия да дестабилизира обществата и да намали подкрепата за Украйна. Това съобщи румънската обществена телевеизия TVR.

Дан се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте заедно с българския премиер Румен Радев о-рано днес. По време на разговорите е била подчертана солидарността между съюзниците във връзка със ситуацията в Черно море. Румънският президент съобщи, че събитията в региона ще бъдат анализирани на специално заседание на Северноатлантическия съвет.

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Той сравни настоящите инциденти със случаите отпреди година, когато плавателни съдове по Дунав бяха атакувани, и заяви, че е информирал съюзниците от какво оборудване се нуждае Румъния.

„Необходимо е оборудване за нов тип предизвикателства. Помните, че и тогава се обърнахме към съюзниците и ни беше предоставено военно оборудване, след което ситуацията се стабилизира. Сега сме в същото положение в източната част на Черно море. Очевидно това са опити на Русия – не само в Румъния, но и в България и други европейски държави, особено по източния фланг – да дестабилизира обществата и да намали подкрепата за Украйна“, заяви Никушор Дан.

„Нашият отговор е, че продължаваме да подкрепяме Украйна, защото това е въпрос на международното право и засяга сигурността на Румъния“, добави той.

Междувременно румънските власти реагираха на няколко инцидента в Черно море. В сряда вечерта плавателен съд под флага на Коморските острови, намиращ се близо до Сулина, съобщи за пожар на борда. Според лидера на профсъюза на свободните моряци корабът може да е бил атакуван в рейда край Сулина.

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В четвъртък сутринта Румънската морска администрация започна операция по издирване и спасяване на около 13 морски мили югоизточно от Сулина, след като плавателният съд Wine Trader, плаващ под флага на Сан Марино, подаде сигнал за пожар. По последни данни осем души са в неизвестност.

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Редактор: Георги Иванов