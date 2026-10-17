След атаките по търговски кораби в Черно море възниква и въпросът има ли опасност за морската среда и българското крайбрежие. Въпреки че пробите засега не показват отклонения, учени предупреждават, че при определени условия може да се стигне до серия от негативни последици.

Още след първите атаки срещу търговски кораби в Черно море, институциите започнаха проверки за евентуално замърсяване. „На първо място при огледите на терен не се установяват видими замърсявания. Ако има нефтено замърсяване – то прави една характерна ивица по водната повърхност. Явлението се нарича опалесценция и такова не беше наблюдавано”, заяви директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" инж. Явор Димитров.



Засега лабораторните резултати също не показват тревожни сигнали. „Нямаме превишение на нормите по другите показатели, например тежките метали или пестициди. Имаме леко превишение на нормите по физикохимични показатели в района на Созопол, но не можем да обвържем това превишение пряко с инцидента с корабите”, посочи инж. Димитров.



Според доц. Виолин Райков от Института по океанология към БАН в конкретните случаи има фактори, които намаляват вероятността замърсителите да достигнат родното крайбрежие. „В случая имаме едно потъване на корабите на голяма дълбочина и отдалеченост от брега. Няма информация за разливи. Евентуално ако има някакъв разлив от горивни и смазочни материали, те ще се разсеят много бързо”, увери той.

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Това обаче не означава, че за морската среда не съществува риск. „Нефтопродукти като мазут, който често се използва за гориво при корабите, са със силно токсичен ефект. Най-младите форми, които са закрепени на дъното, биха пострадали”, посочи доц. Райков.

Опасността за обитателите не идва само от евентуален разлив. Самите атаки носят със себе си и друг вид замърсяване – шумът. „Така нареченото шумово замърсяване пречи основно на млекопитаещите, на делфините. Те бързо могат да напуснат място на шумовото натоварване в случая”, обясни специалистът.

На този етап институциите продължават да наблюдават морето с повишено внимание.