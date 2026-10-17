Спасителната операция по евакуирането на 15-те моряци от поразения в Черно море кораб „Челси 3” е преминала в условията на внезапно влошаване на времето и морско вълнение на ръба на допустимото. В същото време появилите се твърдения за нерегламентиран достъп и изнасяне на товар от плавателния съд бяха категорично опровергани от властите. „Няма нищо странно или извънредно при появата на втория кораб „Челси 2”. Той беше спрян на нормална дистанция и проверен от наши служители, а на борда на авариралия съд не се е качвал никой друг“, коментира директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов в предаването „Събуди се” по NOVA.

По думите му интегрираната система „Синя граница“ следи непрекъснато цялото териториално море и всяко движение на плавателни съдове се засича незабавно от Гранична полиция и Морска администрация. На борда на „Челси 3” са стъпвали единствено български служители на граничните власти, транспортното министерство и Военноморските сили, за да го укрепят и подготвят за безопасно провлачване до пристанище Бургас.

Успешно изтеглиха поразения кораб „Челси 3” към пристанище Бургас

Самата спасителна акция е била свързана със сериозен риск за екипажите. „Само за два часа от началото на операцията вълнението на морето скочи от 2 на 4 бала на мястото на инцидента, което е на границата на допустимото за подобни действия“, посочи Златанов. Той припомни, че опазването на живота на служителите е основен приоритет, особено на фона на трагедията отпреди година, когато граничен полицай загина при спасителни действия по време на наводненията по Южното Черноморие. Относно втория поразен в открито море плавателен съд комисарят уточни, че са спасени петима моряци, които са били будни на вахта и са успели да скочат във водата преди светкавичното му потъване.

Охраната на морската граница се осъществява денонощно в два сектора – северен и южен, с постоянно дежурство на гранични кораби. Златанов съобщи, че техническото обезпечаване се извършва приоритетно по европейски програми. През 2023 година е придобит нов специализиран плавателен съд, а в момента тече процедура за покупката на още един. До края на годината българо-турската сухопътна граница ще бъде напълно оборудвана с радиолокационна и антидрон защита, като същите мерки вече се внедряват ускорено и по Черноморието.

Ще доведедат ли атаките в Черно море до негативни последици за подводния свят

Шефът на Гранична полиция разкри също, че ведомствена антидрон система е пазила сигурността на летище София в продължение на пет месеца до края на май. През този период успешно е въздействано върху десетки любителски дронове, които са застрашавали излитащите и кацащите самолети. Златанов обаче разграничи любителските апарати от военните заплахи, които изискват специализирани способности и постоянна координация с Министерството на отбраната.

Главен комисар Златанов взе отношение и по темата с издирваната в Република Северна Македония Ива Михайлова. Той бе категоричен, че няма извършено нарушение от страна на българските гранични органи. „Върнахме официален отговор на македонските власти, че запис в системата за граничен контрол за преминаване на Ива Михайлова през българо-македонските гранични пунктове няма“, заяви шефът на Гранична полиция.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Мария Барабашка