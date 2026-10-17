Папа Лъв XIV ще бъде изписан от болница „Джемели“ в Рим в ранния следобед днес – четири дни след като претърпя операция от рак на белия дроб, предаде „Асошиейтед прес”, позовавайки се на Ватикана.

Вчера лекарите съобщиха, че Светият отец показва признаци на трайно подобрение.

Папа Лъв XIV показва признаци на трайно подобрение след операцията на белия дроб

Първата публична поява на папата след изписването се очаква утре, когато той ще отслужи традиционната молитва „Ангел Господен” от прозореца над площад „Свети Петър” във Ватикана – седмица след като обяви пред събралото се множество, че в белия му дроб е открит възел.

При хирургическа интервенция на 13 октомври бе отстранен долният дял на десния бял дроб на понтифика заради наличието на раково образувание. Операцията потвърди диагнозата аденокарцином – най-разпространения вид рак на белия дроб.

Лекарите все още очакват резултатите от изследванията за точния молекулярен и генетичен профил на тумора, за да установят дали заболяването се е разпространило извън отстранената част на органа и дали ще бъде необходимо допълнително лечение.

Редактор: Мария Барабашка