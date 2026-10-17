Дрон е бил засечен рано тази сутрин над Украйна в близост до румънската граница в окръг Тулча. Това съобщи румънското Министерство на националната отбрана, цитирано от „Аджерпрес“. Не са регистрирани нарушения на румънското въздушно пространство.

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В отговор на потенциалната заплаха два изтребителя F-18 на испанските военновъздушни сили, базирани в Румъния в рамките на мисия по еър полисинг, са излетели от 57-а база „Михаил Когълничану“. В ранните часове на нощта е било издадено предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча.

Редактор: Габриела Павлова