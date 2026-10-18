Архипелагът на Азорските острови впечатлява с вулканични пейзажи, стръмни брегове и буйна растителност, оформени от силата на природните стихии. Разположени насред Атлантическия океан, деветте острова пазят следите от мощни изригвания и земетресения, но и от времето, когато са били важна спирка за мореплаватели от цял свят.

Това е едно от пътешествията на „Непознатите земи“ и Explorers Club Bulgaria, които отвеждат зрителите към малко познати кътчета на света, природни феномени и истории, съхранени през вековете.

На Азорите се срещат три литосферни плочи – Северноамериканската, Евразийската и Африканската. Всички девет острова са с вулканичен произход, а следите от тази активност са видими и днес. Един от най-показателните примери е остров Фаял, където през 1957–1958 г. изригването на вулкана Капелиньос променя завинаги както пейзажа, така и живота на местните хора.

Изригването започва под водата, на сравнително малка дълбочина. При срещата на горещата лава със студената океанска вода се образуват пара и вулканична пепел. Постепенно натрупването на материал създава нов остров, който по-късно се свързва с Фаял. Вулканичната активност продължава година и един месец, а лавата покрива околните територии.

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Първите признаци на необичайното явление забелязват хората край местния фар. Те виждат мехури във водата и първоначално предполагат, че наблизо има китове. Изпратените рибари обаче установяват, че водата кипи. Следват мощни изригвания на пепел, земетресения и потоци лава.

„Майка ми си спомня всичко от изригването. Тогава е била на 13 години. Всички били уплашени и не знаели, че се ражда нов вулкан“, разказа местният екскурзовод Алда.

Бедствието унищожава къщи и поминък, а части от острова са покрити с дебел слой пепел и лава. Въпреки мащаба на разрушенията няма човешки жертви. Около 10 000 жители напускат Фаял, като много от тях заминават за САЩ, Канада и Мозамбик. Приетият по това време закон за азорските бежанци дава възможност на хиляди хора да започнат нов живот в Америка.

Днес Капелиньос е един от най-младите вулкани в архипелага. Изригването разширява острова с близо 2,5 квадратни километра и оставя след себе си пейзаж, напомнящ повърхността на друга планета – суров, пуст и почти лишен от растителност.

Вулканичните образувания привличат и изследователи от цял свят. На остров Терсейра се намира Алгар ду Карвао – древна вулканична кухина, образувана преди около 2000–3000 години. С дълбочина близо 90 метра тя разкрива различен свят от папрати, сталактити, сталагмити и малко езеро в най-ниската си част.

Силата на природата се вижда и по крайбрежието, където вълните на Атлантическия океан са изваяли естествени басейни във вулканичните скали. Черните скали, синята вода и зелената растителност оформят характерния облик на Азорите.

Но архипелагът пази не само природни, а и исторически съкровища. На остров Фаял, в град Орта, се намира легендарното кафене „Питър Кафе Спорт“, което отваря врати през 1918 г. През годините то се превръща в емблематично място за моряци от цял свят.

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Кафенето е било много повече от спирка за кафе или питие. Мореплавателите оставяли рисунки по стените на пристанището, обменяли информация за маршрути и ремонти на плавателните си съдове, а чрез подводните кабели и телеграфа съобщенията преминавали от единия до другия бряг на Атлантика. Там се изпращали и получавали писма, които свързвали разделени семейства.

Днес заведението продължава да посреща пътешественици, а традицията се предава през поколенията. Настоящият собственик Жозе Енрике Азеведо е третото поколение в семейния бизнес. По време на пандемията от COVID-19 кафенето помага на моряци и екипажи на ветроходни яхти, които трудно намират пристанище, като им осигурява необходимите провизии.

Преди да отплават, моряците оставят цветни рисунки като символ на добрия вятър и успешното пътуване. Така Фаял продължава да бъде място, на което се срещат хора от различни краища на света.

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