Европейската комисия (ЕК) подписа споразумения за асоцииране с Андора и Сан Марино, с които двете малки европейски държави правят нова стъпка към по-тясна интеграция с Европейския съюз. Документите създават рамка за по-дълбоко икономическо и институционално сътрудничество.

Споразумението предвижда достъп до вътрешния пазар на ЕС при общи правила и условия за лоялна конкуренция. Очаква се това да улесни търговията, да насърчи инвестициите и да осигури по-голяма правна сигурност за гражданите, компаниите и публичните институции в двете държави.

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Сътрудничеството ще обхване и области като научните изследвания, иновациите, образованието, социалната политика, опазването на околната среда, защитата на потребителите, културата и регионалното развитие.

Today, Andorra 🇦🇩 and San Marino 🇸🇲 officially sign the Association Agreement with the EU. Gaining access to the EU Single Market will create new opportunities for people, trade, and economic stability. More ⬇️ https://t.co/nsILlCPrfd — European Commission (@EU_Commission) October 19, 2026

Интеграцията във финансовия сектор ще се осъществява постепенно и при определени условия. Преди това ще бъдат оценени надеждността на регулаторните рамки и системите за надзор в Андора и Сан Марино.

Паралелно с това ЕС подписа актуализирани парични споразумения с двете държави, свързани с използването на еврото. Целта е да се избегнат припокривания между съществуващите задължения и новите правила, както и да се гарантира по-голяма правна яснота.

Андора и Сан Марино използват еврото като законно платежно средство. Двете страни имат правото да секат собствени евро монети с уникален национален дизайн на гърба, които имат колекционерска стойност, но са и валидно платежно средство в цялата еврозона.

„С подписването на това споразумение за асоцииране отваряме нова глава в по-тясното партньорство между ЕС, Андора и Сан Марино. То изпраща ясен сигнал, че в момент на геополитическа несигурност и нарастваща фрагментация нашият отговор не е изолацията, а партньорството, написа еврокомисарят по търговията и икономическата сигурност, междуинституционалните отношения и прозрачността Марош Шефчович.

„Измененията в паричните споразумения са част от по-широк процес, основан на доверие. Те ще гарантират правна яснота, последователност и съгласуваност, отразявайки зряло партньорство, изградено върху добро управление и носещо конкретни ползи за нашите граждани“, заяви еврокомисарят по икономиката и производителността, прилагането и опростяването Валдис Домбровскис.

Споразумението беше договорено през декември 2023 г. след преговори, започнали през 2015 г. с Андора, Монако и Сан Марино. След преустановяването на разговорите с Монако през септември 2023 г. преговорният процес продължи с останалите две държави.

Подписването обаче не е последната стъпка преди окончателното влизане в сила на споразумението. Съветът на ЕС трябва да поиска съгласието на Европейския парламент, а временното прилагане ще зависи и от приключването на необходимите процедури в Андора и Сан Марино.

Редактор: Георги Иванов