Причините за пожара се разследват

Мъж от щата Мисисипи рискува собствения си живот, за да спаси 4-годишно момче, останало в горяща къща. Кенард Ходж се включил в издирването на детето сред тлеещите останки на опожарения дом в град Едуардс, окръг Хайндс.

Кадри от полицейска камера показват как Ходж претърсва с голи ръце отломките на сградата. В един момент той започва да крещи: „Намерих го, намерих го! Държа го!“. След това изважда момчето на безопасно място, а хората около него го аплодират.

„Всичко, което исках, беше да извадя детето, за да има шанс да оцелее“, разказа Ходж пред местната телевизия WAPT.

Момчето обаче било в безсъзнание и не дишало. Служител на шерифската служба в окръг Хайндс незабавно започнал сърдечен масаж и изкуствено дишане. На кадри се виждат изгаряния по тялото на момчето. 

Съседите разказват, че опитвали да проникнат в къщата през прозорците. „Опитвахме се да влезем през прозореца, но димът и огънят бяха толкова силни, че всеки път, когато се опитвахме да се промъкнем вътре, трябваше да излизаме обратно“, разказва един от тях.

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По информация на медиите момчето било единственото от общо шест деца, което все още се намирало в къщата по време на пожара. Огънят избухнал на 7 октомври, докато детето било в спалня. Останалите пет деца, на възраст между 2 и 13 години, били спасени. Съседите разбивали прозорци и рискували живота си, за да ги изведат от сградата.

Началникът на полицията Терънс Кръмп разказа, че разговарял с едно от децата, докато пожарът все още бушувал. „То тичаше по улицата. Попитах го къде са майка му и братята и сестрите му. Детето ми каза, че всички са излезли, с изключение на един негов брат“, разказва Кръмп.

Според информация, публикувана на 8 октомври, състоянието на 4-годишното момче е било критично. В публикация от 9 октомври местната телевизия WAPT съобщава, че то се бори за живота си.

Причините за пожара се разследват. По данни на WAPT един мъж бил разпитван от полицията във връзка с инцидента.

Редактор: Дарина Методиева
Източник: People

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