Мъж от щата Мисисипи рискува собствения си живот, за да спаси 4-годишно момче, останало в горяща къща. Кенард Ходж се включил в издирването на детето сред тлеещите останки на опожарения дом в град Едуардс, окръг Хайндс.

Кадри от полицейска камера показват как Ходж претърсва с голи ръце отломките на сградата. В един момент той започва да крещи: „Намерих го, намерих го! Държа го!“. След това изважда момчето на безопасно място, а хората около него го аплодират.

„Всичко, което исках, беше да извадя детето, за да има шанс да оцелее“, разказа Ходж пред местната телевизия WAPT.

Body camera video captured the desperate effort to rescue a 4-year-old boy trapped inside a burning home in Mississippi. | LINK IN BIO https://t.co/TGz8OW3eGY — WMTW TV (@WMTWTV) October 14, 2026

Момчето обаче било в безсъзнание и не дишало. Служител на шерифската служба в окръг Хайндс незабавно започнал сърдечен масаж и изкуствено дишане. На кадри се виждат изгаряния по тялото на момчето.

Съседите разказват, че опитвали да проникнат в къщата през прозорците. „Опитвахме се да влезем през прозореца, но димът и огънят бяха толкова силни, че всеки път, когато се опитвахме да се промъкнем вътре, трябваше да излизаме обратно“, разказва един от тях.

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По информация на медиите момчето било единственото от общо шест деца, което все още се намирало в къщата по време на пожара. Огънят избухнал на 7 октомври, докато детето било в спалня. Останалите пет деца, на възраст между 2 и 13 години, били спасени. Съседите разбивали прозорци и рискували живота си, за да ги изведат от сградата.

Началникът на полицията Терънс Кръмп разказа, че разговарял с едно от децата, докато пожарът все още бушувал. „То тичаше по улицата. Попитах го къде са майка му и братята и сестрите му. Детето ми каза, че всички са излезли, с изключение на един негов брат“, разказва Кръмп.

Според информация, публикувана на 8 октомври, състоянието на 4-годишното момче е било критично. В публикация от 9 октомври местната телевизия WAPT съобщава, че то се бори за живота си.

Причините за пожара се разследват. По данни на WAPT един мъж бил разпитван от полицията във връзка с инцидента.

Редактор: Дарина Методиева