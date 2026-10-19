Северна Македония извика временно управляващия българското посолство в Скопие в Министерството на външните работи и външната търговия и му отправи устен демарш. Причина за дипломатическата реакция стана скорощно изявление на българския вътрешен министър Иван Демерджиев и посланика на България в Скопие Желязко Радуков по случая с Ива Михайлова, информира кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

От ведомството определиха изказването на Демерджиев като „обидно и провокативно“. Министерството изрази недоволство и от коментарите на Радуков, които според Скопие представляват „пряка намеса във вътрешните работи на страната“, тъй като съдържат оценки за работата на компетентните институции. "Подобни провокации отдалечават двустранния диалог от рамката, в която трябва да се развиват добросъседските отношения - основани на взаимно уважение, сдържаност и конструктивна комуникация“, коментират още от севертномакедонското външно министерство.

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Македонската страна предупреди и за възможна институционална реакция съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения, която регламентира дипломатическата дейност и принципа за ненамеса във вътрешните работи на приемащата държава.

Редактор: Ралица Атанасова