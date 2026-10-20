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Според Дмитрий Песков подобни преговори биха продължили дълго
Русия смята, че диалогът със САЩ за стратегическата ядрена стабилност трябва спешно да бъде възобновен. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
В отговор на въпрос за евентуална тристранна среща в Китай следващия месец между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин Песков заяви, че за първи път в историята в света липсва правна рамка, регулираща стратегическата ядрена стабилност.
"Предвид сложността на въпросите, преговорите трябва да започнат възможно най-скоро, тъй като ще продължат дълго", добави той.
Среща между Тръмп, Путин и Си Дзинпин: Какви са възможните последици за мира в УкрайнаРедактор: Дарина Методиева
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