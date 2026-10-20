Русия смята, че диалогът със САЩ за стратегическата ядрена стабилност трябва спешно да бъде възобновен. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

В отговор на въпрос за евентуална тристранна среща в Китай следващия месец между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин Песков заяви, че за първи път в историята в света липсва правна рамка, регулираща стратегическата ядрена стабилност.

"Предвид сложността на въпросите, преговорите трябва да започнат възможно най-скоро, тъй като ще продължат дълго", добави той.

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Редактор: Дарина Методиева