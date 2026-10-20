Плувкиня е загинала при нападение на акула в Южна Африка, което е довело до временното затваряне на популярен плаж.

Според първоначалната информация 65-годишна жена е била нападната и убита край плажа „Ориент“ в град КуГомпо във вторник сутринта. Жената плувала с група хора след 8:00 ч., когато дала знак, че е в беда.

„Всички разбрахме, че е била ухапана от акула и състоянието ѝ е много тежко“, разказва очевидец пред местни медии. „Раните от ухапванията бяха много тежки, но бяха само две – едната на бедрото, а другата на горната част на ръката.“ Жената била извадена на брега, където била обявена смъртта ѝ.

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В публикация в социалните мрежи община Бъфало Сити съобщи, че плажовете „Ориент“ и „Ийстърн“ са затворени до второ нареждане заради „сериозен инцидент“. „Посетителите на плажовете трябва да бъдат изключително внимателни и да не влизат във водата на засегнатите места“, се посочва в публикацията във Facebook.

„Издадени са предупреждения и за други плажове. Призоваваме гражданите да бъдат бдителни, да спазват всички указания за безопасност и инструкциите на компетентните органи. Потвърдено е, че тази сутрин на плажа „Ориент“ е имало нападение от акула, довело до трагичен инцидент. Съответните служби са на място и предприемат необходимите действия“, се посочва в съобщението.

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Според информациите тялото на жената е било откарано в държавната служба по съдебна патология. Името ѝ ще бъде оповестено, след като близките ѝ бъдат уведомени.

Това не е първият случай, в който акула причинява смъртта на човек край бреговете на Южна Африка. През септември 2022 г. властите получили сигнал за инцидент малко преди 8:00 ч. местно време и започнали спасителна операция в морето. Във водите край южното крайбрежие било открито тялото на жена, за която се смята, че е била на 39 години и е от Кейптаун.

Редактор: Ивета Костадинова