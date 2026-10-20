Снимка: Стопкадър
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Премиерът Румен Радев връчи наградите в рамките на инициативата „Лекарите, на които вярваме“
За 16-а година бяха връчени наградите „Лекарите, на които вярваме“ – инициатива на „24 часа“. Петима от лекарите бяха отличени за приноса им към майчиното и детското здраве и репродуктивната медицина. Те получиха наградите си от премиера Румен Радев.
Сред наградените са проф. Димитър Марков, проф. Мария Юнакова, проф. Иван Костов, проф. Асен Николов, както и д-р Благомир Здравков.
За какво настояват протестиращите млади лекари
Отличията са част от събитието, посветено на темата „Код „Бъдеще“: Демографията като национална мисия“.Редактор: Мария Барабашка
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