За 16-а година бяха връчени наградите „Лекарите, на които вярваме“ – инициатива на „24 часа“. Петима от лекарите бяха отличени за приноса им към майчиното и детското здраве и репродуктивната медицина. Те получиха наградите си от премиера Румен Радев.

Сред наградените са проф. Димитър Марков, проф. Мария Юнакова, проф. Иван Костов, проф. Асен Николов, както и д-р Благомир Здравков.

За какво настояват протестиращите млади лекари

Отличията са част от събитието, посветено на темата „Код „Бъдеще“: Демографията като национална мисия“.

Редактор: Мария Барабашка